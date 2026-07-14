Se busca a Mylo, un perro perdido en el barrio San Fernando

Desapareció el pasado 12 de julio en la zona de Manzana 17, Lote 2, calle 5. Su familia ofrece una recompensa por su devolución y solicita la colaboración de la comunidad para encontrarlo.
Una familia busca intensamente a Mylo, un perro que se encuentra desaparecido desde el 12 de julio en el barrio San Fernando, La Banda.
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De acuerdo con la información difundida por sus dueños, el animal fue visto por última vez en la zona de Manzana 17, Lote 2, calle 5. Desde entonces, iniciaron una campaña de búsqueda y apelan a la solidaridad de los vecinos para dar con su paradero.
Además, informaron que ofrecen una recompensa por su devolución e indicaron que cualquier dato que ayude a encontrarlo puede ser comunicado al 3855-591399.
La familia pidió compartir la búsqueda para ampliar su alcance y aumentar las posibilidades de que Mylo regrese a su hogar.