Conmoción en Misiones: un joven soldado murió atropellado por un motociclista que hacía “wheelie”

El trágico hecho ocurrió en la ciudad de Posadas. La víctima cruzaba la avenida Costanera junto a un compañero cuando fue embestida por una moto. Mirá el video.

Hoy 08:18

Un joven soldado del Ejército Argentino murió durante la madrugada del domingo tras ser atropellado por un motociclista que realizaba una maniobra conocida como “wheelie” sobre la avenida Costanera, en la ciudad de Posadas, Misiones.

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La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, quien prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30, cuando Barrientos cruzaba la calle junto a un compañero. En ese momento, fue embestido por una motocicleta cuyo conductor habría perdido el control mientras circulaba sobre una rueda.

Producto del impacto, el soldado cayó violentamente sobre el asfalto y murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Tras atropellar a la víctima, el motociclista abandonó una Gilera Smash 110 cc y escapó a pie. A partir de ese momento, la Policía de Misiones inició una investigación para identificar al responsable.

La Fiscalía ordenó distintas medidas, entre ellas la autopsia al cuerpo de Barrientos y el análisis de las cámaras de seguridad del sector.

Los investigadores también realizaron un relevamiento en redes sociales. Según se informó, a partir de una publicación en Facebook Marketplace, donde se ofrecía a la venta una motocicleta de características similares a la involucrada en el hecho, lograron identificar al sospechoso.

El acusado fue identificado como Juan Gabriel D. N., de 18 años, y fue detenido cerca de las 16 en su domicilio del barrio Madariaga, en Posadas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las filmaciones. Además, al joven se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado a la causa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por la muerte del soldado.