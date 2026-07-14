Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

La modelo de 35 años había causado polémica con un ensayo que escribió sobre su vida íntima.

Hoy 07:54

Emily Ratajkowski llevará sus confesiones más personales al papel. La modelo y escritora firmó un acuerdo de siete cifras con Penguin Press para publicar Motherfcker*, un libro que ampliará el ensayo viral que publicó en The Cut, donde habló sobre su vida después del divorcio, su maternidad y su etapa de citas tras separarse de Sebastian Bear-McClard.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acuerdo llegó después de una intensa competencia entre varias editoriales interesadas en la historia de Ratajkowski. Según informó Page Six, el libro fue adquirido tras una puja entre 12 casas editoriales y finalmente quedó en manos de Penguin Press, sello que también ha publicado obras de autores como Zadie Smith, Ottessa Moshfegh y Will Smith.

Ratajkowski confirmó la noticia con una publicación en Instagram. “Aquí vamos con el libro número dos”, escribió junto a la imagen del anuncio.

La descripción del proyecto adelanta que la obra será “un examen de la identidad femenina moderna a través de la historia de los esfuerzos de la autora, como una madre recientemente soltera en Nueva York, por descubrir qué constituye realmente una buena vida para una mujer”.

El ensayo que impulsó el millonario contrato

Antes de convertirse en un libro, la historia comenzó con un ensayo digital titulado Motherfcker: “Después de convertirme en madre soltera, pasé varios años saliendo compulsivamente con personas. Estaba tratando de descubrir qué tipo de mujer quería ser”.

Emily Ratajkowski

En el texto publicado por The Cut, Ratajkowski recordó el período posterior a su separación de Bear-McClard, con quien estuvo casada desde 2018 y tuvo a su hijo Sylvester. La pareja terminó su relación en 2022 y su divorcio quedó finalizado en 2025.

La modelo contó que, tras el fin de su matrimonio, atravesó una etapa de citas intensas mientras intentaba entender una nueva versión de sí misma. “Decidí acostarme con hombres para convertirme en un nuevo tipo de mujer”, escribió. Según explicó, buscaba dejar atrás la imagen que tenía de sí misma antes de la ruptura.

“Antes de mi separación, nunca había tenido una aventura de una noche. Nunca me había acostado con alguien el mismo día que lo conocí. De hecho, solo me había acostado con ocho personas: cuatro de ellas habían sido novios con quienes viví y una era mi mejor amigo de la escuela secundaria”, reveló en el ensayo.

“Pensé que conseguiría algunos orgasmos geniales y algunas historias divertidas en el camino también”, añadió.

La modelo de 35 años habló sin filtros sobre algunas de sus experiencias sentimentales después del divorcio. Sin embargo, no reveló los nombres de las personas involucradas y optó por describirlas mediante apodos o características, como un “millennial mayor”, un “artista de grafitis vegano con una postura impecable”, un “chef que pensaba que podía tener clamidia”, un “español de la Generación Z que no podía dejar de enviarme desnudos” y un “hijo de un multimillonario con una política cuestionable”.

Emily Ratajkowski

Aunque Ratajkowski no identificó a sus citas, sus relatos generaron especulaciones debido a los romances que la prensa le atribuyó en los últimos años, entre ellos supuestos vínculos con figuras como Brad Pitt, Pete Davidson, Harry Styles, Eric André, Austin Butler y Shaboozey.

Maternidad, divorcio y una nueva identidad

El ensayo también aborda la relación de Ratajkowski con la maternidad. En declaraciones recogidas por USA Today, la escritora reconoció que nunca se sintió cómoda con la etiqueta de “madre soltera divorciada” y recordó que su matrimonio “se derrumbó” seis meses después del nacimiento de su hijo Sylvester.

La autora describió esa época como “una transición violenta hacia una nueva realidad”. Tras la separación, explicó que adoptó una actitud distinta al momento de volver a salir con otras personas.

“Esta era mi historia de origen como villana”, escribió, al compararse con personajes como Poison Ivy y Catwoman. Sin embargo, también admitió que esa imagen de fortaleza ocultaba sus propias inseguridades.

Emily Ratajkowski

“A pesar de mi máscara de supervillana, un personaje que creía que me hacía impenetrable, en realidad estaba tan equivocada y vulnerable como cuando tenía veinte años y actuaba como una chica buena”, afirmó. “Nunca había estado conectada con mis propios deseos. Todo era ridículo, un juego tonto de apariencias sin sustancia”.

El próximo libro será el segundo de Ratajkowski, después de My Body, la colección de ensayos publicada en 2021 que se convirtió en un best seller del New York Times. En aquella obra, la autora analizó la industria del modelaje, el feminismo y la relación entre el cuerpo femenino y el poder.