Rumor señala que Scarlett Johansson sería Poison Ivy en The Batman: Part II

Una supuesta filtración revela un giro inesperado en la secuela de Batman: una villana sin poderes, una élite secreta en la mira y un elenco que redefine los roles clásicos.

Hoy 07:55

Una nueva filtración encendió el entusiasmo entre los fanáticos del universo de Gotham al revelar detalles clave sobre el elenco y la trama de The Batman Part II. Según trascendió, Scarlett Johansson tendría un papel mucho más importante y oscuro del que se creía inicialmente.

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En un primer momento, los reportes de la industria indicaban que la actriz interpretaría a Gilda Dent, esposa de Harvey Dent. Sin embargo, información difundida en la comunidad especializada r/DCULeaks de Reddit dio un giro total: Johansson encarnaría una reinterpretación realista y perturbadora de Poison Ivy.

Bajo la dirección de Matt Reeves, el personaje —también conocido como Pamela Isley— dejaría de lado cualquier elemento sobrenatural para convertirse en una asesina serial obsesionada con la botánica. En esta versión, utilizaría toxinas orgánicas y compuestos químicos para ejecutar crímenes meticulosamente planificados.

La filtración, que ganó credibilidad tras ser verificada por moderadores del foro, señala que la villana apuntará contra la élite de Gotham. Sus víctimas pertenecerían a una organización secreta de poderosos e influyentes, con claras similitudes a la Corte de los Búhos de los cómics. Este grupo estaría liderado por un personaje interpretado por Charles Dance, cuya participación ya estaba confirmada, aunque su rol permanecía en secreto.

Scarlett Johansson

En paralelo, el informe también arroja luz sobre el personaje de Sebastian Stan. Aunque se especulaba que daría vida a Harvey Dent, finalmente interpretaría al inquietante asesino serial Victor Zsasz, quien inicialmente será el principal sospechoso de Batman.

Por su parte, Robert Pattinson evitó adelantar detalles concretos, pero aseguró que el guion es “extraordinario” y que la secuela propondrá una experiencia completamente distinta a la primera entrega.

Con estreno previsto para el 30 de septiembre de 2027, The Batman Part II promete profundizar el tono oscuro y realista que redefinió al icónico superhéroe, ahora con una galería de personajes aún más inquietante.

Scarlett Johanson