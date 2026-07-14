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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 13º
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La Banda se asoma al sol radiante: clima ideal para disfrutar hoy Martes 14 de julio de 2026

Los bandeños pueden esperar un hermoso día soleado con temperaturas agradables. Las condiciones climáticas prometen ser ideales para actividades al aire libre.

Hoy 08:11

El clima en La Banda se presenta hoy con un cielo despejado, lo que augura un día perfecto para disfrutar al aire libre. Con una temperatura actual de 9.2 °C y una sensación térmica de 7 °C, los bandeños están listos para comenzar su jornada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen hasta los 25.2 °C, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. Los vientos soplan desde el noreste a 14.8 km/h, lo que añade una brisa fresca y reconfortante.

El pronóstico para mañana, miércoles 15 de julio, anticipa que las temperaturas mínimas serán de 14.1 °C y máximas de 26.4 °C. Los bandeños podrán disfrutar nuevamente de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El jueves, las condiciones seguirán siendo favorables con un clima soleado y temperaturas que oscilarán entre los 16.7 °C y los 29.2 °C. Sin duda, estos días prometen ser perfectos para disfrutar del verano en la región.

En resumen, hoy en La Banda se espera un clima soleado con una mínima de 11.4 °C y una máxima de 25.2 °C. La humedad se encuentra en un 81%, lo que hace que la sensación térmica sea más fresca por la mañana, pero ideal para disfrutar en las horas más cálidas del día.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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