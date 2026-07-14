Anya Taylor-Joy brilló en la premiere de "Lucky" antes de su estreno en Apple TV

La actriz presentó en Los Ángeles su nueva serie limitada "Lucky", una apuesta criminal de Apple TV producida por Reese Witherspoon.

Hoy 07:54

Anya Taylor-Joy vuelve a situarse en el centro de la conversación televisiva con el estreno de ‘Lucky’, la nueva serie limitada de Apple TV que promete combinar crimen, tensión, persecuciones y una protagonista marcada por el peligro. La actriz nominada al Emmy acudió este lunes por la noche a la premiere oficial del proyecto en el Directors Guild of America de Los Ángeles, donde desfiló por la alfombra roja acompañada por parte del reparto y por Reese Witherspoon, una de las grandes responsables de llevar la historia a la pantalla.

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La presencia de Anya Taylor-Joy convirtió el evento en una de las citas más comentadas de la semana en Hollywood. A sus 30 años, la actriz continúa consolidando una carrera marcada por personajes intensos, universos visuales muy definidos y una capacidad poco habitual para moverse entre el cine de autor, los grandes estrenos comerciales y la televisión de prestigio. Con ‘Lucky’, la intérprete suma un nuevo proyecto a una trayectoria que la ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de su generación.

Para la ocasión, Anya Taylor-Joy apostó por un estilismo firmado por Dior, reforzando una vez más su estrecha relación con el mundo de la moda. La actriz ha sabido construir una imagen pública muy poderosa, donde cada aparición en alfombra roja funciona como una extensión de su universo interpretativo. Su llegada a la premiere de ‘Lucky’ no solo generó atención por el estreno de la serie, sino también por su presencia como una de las figuras más influyentes del estilo contemporáneo.

Junto a ella estuvo Reese Witherspoon, productora ejecutiva de la serie a través de su compañía Hello Sunshine. La participación de Witherspoon añade un peso importante al proyecto, especialmente por su historial impulsando historias protagonizadas por mujeres complejas, ambiciosas y llenas de contradicciones. En los últimos años, su productora se ha convertido en una de las plataformas más relevantes para adaptar novelas, thrillers y relatos con fuerte presencia femenina, y ‘Lucky’ parece encajar perfectamente dentro de esa línea editorial.

La serie sigue a Lucky, una estafadora interpretada por Anya Taylor-Joy cuya vida cambia por completo cuando un robo multimillonario sale mal. A partir de ese momento, la protagonista se ve obligada a huir mientras es perseguida tanto por el FBI como por un peligroso jefe criminal. La premisa sitúa al personaje en una carrera constante por sobrevivir, encontrar una salida y enfrentarse a las consecuencias de un pasado construido sobre engaños.

El atractivo de ‘Lucky’ reside precisamente en esa mezcla de thriller criminal, drama psicológico y protagonista moralmente ambigua. Taylor-Joy dará vida a una mujer acostumbrada a manipular situaciones a su favor, pero que de pronto se encuentra atrapada en un escenario mucho más grande y violento de lo que esperaba. La serie promete explorar no solo la tensión de la huida, sino también las capas internas de una protagonista que deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para salvarse.

La premiere también reunió a varios de los nombres principales del reparto. Entre los asistentes estuvieron Drew Starkey, Annette Bening, Clifton Collins Jr., Mo McRae, William Fichtner y Eric Lange, todos ellos parte de un elenco que refuerza las expectativas alrededor de la producción. Además, Malcolm McRae, marido de Anya Taylor-Joy, también acompañó a la actriz durante la presentación en Los Ángeles.

La presencia de Drew Starkey, que también vistió Dior, fue otro de los focos de atención de la noche. El actor forma parte de una nueva generación de intérpretes que ha ganado gran visibilidad en los últimos años, y su incorporación a ‘Lucky’ aumenta el interés de una serie que aspira a atraer tanto al público joven como a los seguidores de los thrillers adultos de alto nivel.