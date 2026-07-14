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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 12º
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El tiempo en Santiago del Estero para este martes 14 de julio de 2026: se espera un día soleado y la máxima alcanzará los 25°C

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado a algo nublado, sin probabilidades de lluvias.

Hoy 06:38

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 14 de julio una jornada estable y sin lluvias en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 25°C.

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De acuerdo con el organismo, la madrugada y la mañana se presentarán parcialmente nubladas, mientras que por la tarde el cielo estará algo nublado y durante la noche volverá a mostrarse algo nublado.

En cuanto al viento, soplará del noreste y norte, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, mientras que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante gran parte del día. La probabilidad de precipitaciones será del 0% en todas las franjas horarias.

¿Cómo estará el miércoles?

Para el miércoles 15 de julio, el SMN prevé un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 13°C y una máxima de 25°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana y la noche, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. Al igual que el martes, no se esperan lluvias.

Los vientos serán de intensidad leve a moderada, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, predominando del noreste, este, norte y sudoeste a lo largo de la jornada. No se pronostican ráfagas significativas para ese día.

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