El INDEC difunde este martes la inflación de junio: en cuánto podría ubicarse

Las principales consultoras esperan tener una tercera desaceleración consecutiva y perforar el 2%.

Hoy 07:34

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes la inflación de junio que, de acuerdo a informes de consultoras privadas, puede perforar el 2% y sostener el proceso de desaceleración que mostró en los últimos meses.

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La Ciudad de Buenos Aires ya informó que el costo de vida en el ámbito porteño fue de 1,8%, el más bajo del primer semestre, lo cual alentó expectativas positivas. En el Gobierno nacional se muestran confiados en que el INDEC confirmará las mejores previsiones.

“La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número”, señaló el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, aunque aclaró que “es una proyección” y puede haber errores.

“Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, añadió en declaraciones a la prensa.

Lo mismo opinó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva la última semana cuando dijo que el número inflacionario seguirá bajando en los próximos meses y se lamentó porque el caso de Manuel Adorni impidió que se conocieran otras noticias favorables.

Las principales consultoras relevadas coinciden con la mirada del Gobierno: esperan tener una tercera desaceleración consecutiva y, en su mayoría, pronostican un número por debajo de 2%.

Econviews, por su parte, reflejó que en la cuarta semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve descenso respecto a la tercera semana, cuando la variación fue 0,3%.

En los últimos siete días, el relevamiento remarcó que se destaca la suba en embutidos (2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%). De esta manera, puntualizó que el acumulado de las últimas 4 semanas descendió a 1,1%.

En el caso de LCG, la medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio, debido a que el incremento de verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) se compensó con las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%).

Con esta muestra, el análisis expuso que el IPC mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales (p.p.), ubicándose en 1,5% en comparación con el registro de mayo.

La consultora Analytica, en tanto, reveló que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio y el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En la proyección general para el mes, calculó una suba del 1,8%.

El relevamiento detalló que en el mes, las mayores alzas se dieron en verduras (5,3%) y en aguas, gaseosas y jugos (2,4%), mientras que las bajas destacadas fueron de pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).