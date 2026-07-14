El capitán argentino ante un rival de peso al que nunca se enfrentó.

Hoy 07:17

Por Daniel Guiñazú

Para Página 12

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Quedó dicho pero no está de más reiterarlo: Lionel Messi no le debe ni tiene que demostrarle nada a nadie. La inmensa grandeza de su figura está más alla de cualquier discusión y no necesita jugar un partido ni hacer un gol más para seguir ocupando el lugar que hace rato se ha ganado. Como uno de los cuatro o cinco mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol mundial y junto con Diego Maradona, los dos más trascendentes del fútbol argentino.

Sin embargo, este miércoles en Atlanta (Georgia), Messi tiene una cita con la Historia, escrita así con mayúsculas. La semifinal ante Inglaterra no es un partido más para la Selección ni para toda la Argentina. Aún para aquella que no palpita con la pelota o solo lo hace ocasionalmente cada cuatro años cuando está en disputa la Copa del Mundo. Messi jamás se enfrentó con los ingleses jugando para nuestro país. Y una gran actuación o un par de goles de su parte en un partido límite, es acaso lo único que necesita para coronar de gloria a un recorrido histórico intachable que abarca dos décadas y que desde 2021 hasta ahora, con un Mundial y dos Copas América ganadas, silenció todas las críticas y lo elevó al pedestal más alto de la admiración popular.

Todo eso ya está conseguido y no se pondrá en juego ni retrocederá un centímetro si, por el contrario, la Argentina es derrotada, no pasa a la final del domingo y Messi no se destaca. El capitán de la Selección no perderá ninguna comparación si no puede llegar a la gran definición en Nueva Jersey. Pero será todavía mucho más grande si lo logra y pone a nuestro país a jugar la séptima final del mundo de su historia y la segunda consecutiva. Y ni que hablar si la gana, vuelve a levantar la Copa del Mundo y consigue un bicampeonato que hace 64 años que está vacante, desde que Brasil lo alcanzó en Suecia 1958 y Chile 1962.

Con toda la importancia que tiene, esta semifinal no resiste comparación alguna con aquel choque por los cuartos de final de México 1986. Resulta insuperable la carga simbólica de aquel cruce, jugado a cuatro años de la derrota argentina en la guerra de Malvinas bajo la memoria de los 649 combatientes argentinos fallecidos. De todo eso, Maradona se hizo cargo marcando en apenas cuatro minutos, acaso los dos goles más memorables de la historia del fútbol: el de “la mano de Dios” y el de la célebre apilada. “Diego llegó a México en avión y se fue en el caballo blanco del general San Martín”, exageró alguna vez pero no tanto, Jorge Valdano. Aquel partido fue el más importante de todos los tiempos de nuestro fútbol. El que se nos viene, desde luego que será determinante y dará mucho que hablar por mucho tiempo. Pero no parece llegar a tanto.

Si hace cuarenta años, nacía en México el mito Maradona, ahora en Estados Unidos no sucederá lo mismo. A sus 39 años, Messi ya ha escrito una leyenda indestructible que no depende de un gol más o uno menos. Y que sólo compite contra sí misma. El gran capitán e ídolo mayor de la Argentina va ante Inglaterra por una nueva hazaña. Tal vez sea su cita final con la Historia, tal vez no. Sólo él lo sabe. Y sólo él tomará la última decisión.