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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 12º
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Mikey Madison es la protagonista de una campaña global de Tiffany & Co.

La actriz participa en Love & Celebration, una propuesta que redefine el concepto de compromiso y pone el foco en el amor propio.

Hoy 07:34

La actriz Mikey Madison fue elegida por Tiffany & Co. como imagen principal de su nueva campaña Love & Celebration, centrada en una visión contemporánea del compromiso. La colaboración se produce luego de que la intérprete obtuviera el Premio de la Academia en 2025, consolidando su proyección dentro de la industria cinematográfica.

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En este contexto, la firma presenta el anillo Sixteen Stone by Tiffany, una reinterpretación del diseño clásico de compromiso que incorpora elementos contemporáneos sin abandonar su estética tradicional. La pieza forma parte de una estrategia más amplia orientada a actualizar el significado simbólico de este tipo de joyas.

Como parte de la campaña, la marca lanzó un cortometraje protagonizado por Madison. En la producción, se retoma el tradicional juego de “me quiere, no me quiere”, pero con un enfoque distinto: en lugar de centrarse en la validación externa, el mensaje se orienta hacia el amor propio, concluyendo con la afirmación “me amo”.

De esta manera, Tiffany & Co. plantea una narrativa que amplía la noción de compromiso más allá de las relaciones románticas, incorporando otras formas de vínculo, como la relación con uno mismo, la familia y el entorno cercano.

La elección de Madison responde a una estrategia de posicionamiento que busca vincular a la marca con nuevas generaciones. Según la campaña, su perfil combina proyección artística y una imagen alineada con los valores de la firma, que apunta a mantener su tradición en la alta joyería mientras adapta su mensaje a los cambios culturales actuales.

Con esta iniciativa, Tiffany & Co. no solo presenta una nueva pieza, sino que también impulsa una actualización conceptual en torno al amor y su representación dentro del universo del lujo.

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