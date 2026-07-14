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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 19º
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Mascotas

Desesperada búsqueda de "Felipe" un perro perdido en el barrio Solar Mariano Moreno

El animal desapareció el sábado por la noche, presuntamente asustado por los fuegos artificiales durante los festejos por la Selección Argentina.

Hoy 12:27
Felipe

Una familia del barrio Solar Mariano Moreno vive momentos de angustia tras la desaparición de su perro, Felipe, quien se perdió el pasado sábado por la noche.

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Según relataron sus dueños, el animal se habría asustado por los cohetes y fuegos artificiales utilizados durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina, lo que habría provocado que escapara de su hogar.

Felipe es de estatura mediana, tiene pelaje de largo medio a largo y se caracteriza por ser un perro muy bueno y cariñoso. Su familia teme que se encuentre desorientado y pide a quienes lo hayan visto o lo tengan resguardado que se comuniquen de inmediato.

Como incentivo para facilitar su regreso, los propietarios ofrecen una recompensa a quien aporte información certera que permita encontrarlo.

Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse al teléfono 3856-098513.

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