Diego Anzorreguy enfrentará un caso clave sobre la desaparición de María Cash

A quince años de la desaparición de la diseñadora María Cash, el juez Diego Anzorreguy debe tomar decisiones cruciales sobre un caso que sigue abierto.

Hoy 16:54

A poco de cumplirse 15 años de la desaparición de María Cash, el recientemente oficializado Diego Anzorreguy asumirá como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta. En este contexto, recibirá el expediente del caso, que ha estado marcado por cambios de rumbo, declaraciones consideradas falsas, un sobreseimiento que fue posteriormente revocado y diversas hipótesis que no han logrado sostenerse.

El fiscal federal Eduardo Villalba sostiene que la diseñadora no habría abandonado el corredor formado por las rutas nacionales 34 y 16. Según la acusación, la última persona que mantuvo contacto comprobado con ella fue el camionero Héctor David Romero.

Romero fue imputado en noviembre de 2024 por homicidio calificado por alevosía. Es importante destacar que esta imputación no implica una condena y el acusado continúa amparado por el principio de presunción de inocencia. En mayo de 2025, la jueza Mariela Giménez sobreseyó a Romero, argumentando que no existían pruebas suficientes para mantener la acusación.

No obstante, siete meses más tarde, la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó continuar con nuevas medidas, que incluyen declaraciones testimoniales, análisis de comunicaciones telefónicas y una pericia para determinar la compatibilidad de la maniobra que Romero alegó haber realizado.

En marzo de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa y dejó firme la resolución que había anulado el sobreseimiento, según informó el medio El Tribuno.

Para la Fiscalía, ya existirían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento. Sin embargo, esa valoración aún debe ser resuelta judicialmente.

El nuevo juez, Diego Anzorreguy, deberá evaluar las medidas pendientes y resolver la situación procesal del principal imputado en este caso que ha conmovido a la sociedad argentina.