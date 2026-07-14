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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 24º
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Locales

Con la participación de estudiantes de toda la provincia se puso en marcha el programa "Jóvenes y Democracia"

La actividad fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Memorias, Etnias y Violencia Institucional.

Hoy 17:36

Estudiantes de cuarto y quinto año de instituciones educativas de toda la provincia participaron este martes por la mañana del primer encuentro del programa “Jóvenes y Democracia”, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Fórum.

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La actividad fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, de manera conjunta con la Dirección de la Juventud, con el propósito de generar un espacio de reflexión, participación y debate en torno a la democracia, los derechos humanos y la construcción de ciudadanía.

En esta oportunidad, el reconocido filósofo argentino Darío Sztajnszrajber brindó una disertación destinada a promover el pensamiento crítico y el intercambio de ideas entre los jóvenes, abordando conceptos vinculados a la democracia, la participación ciudadana y el compromiso con los valores democráticos.

De la jornada participaron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill; el secretario legal y técnico, Joaquín Arzuaga; la directora de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, Angelina Alzogaray y el director de la Juventud, Cesar González. Además de legisladores provinciales, funcionarios municipales y judiciales.

Durante la apertura, Angelina Alzogaray destacó la importancia de generar espacios de participación para las nuevas generaciones y su aporte en las transformaciones democráticas.

También González resaltó el protagonismo de los jóvenes, “que siempre han impulsado los grandes cambios de cada momento histórico”.

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