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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 24º
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Locales

La intendente Fuentes y el secretario Benavente coordinaron trabajos de mejoras en el barrio La Católica

El municipio inició tareas de limpieza y acondicionamiento de un predio ubicado junto a la Nueva Costanera Sur, donde se proyecta un sector recreativo con canchas de fútbol, bancos, árboles y cestos para residuos.

Hoy 18:26
repavimentación

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, coordinaron las tareas de limpieza y acondicionamiento de un terreno ubicado en el barrio La Católica, con el objetivo de transformarlo en un nuevo espacio verde destinado al encuentro y la recreación de los vecinos.

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El predio, ubicado en forma paralela a la Nueva Costanera Sur, contará con canchas de fútbol, cestos comunitarios para residuos, bancos y árboles, con el propósito de promover un ambiente más seguro, ordenado y adecuado para la práctica deportiva y el disfrute de las familias.

"Queremos recuperar y poner en valor este importante espacio público, procurando urbanizar el sector y favorecer la permanencia de los vecinos de la zona, quienes se comprometieron a mantener el orden y la limpieza", indicó la jefa comunal.

"El proyecto busca generar un ámbito destinado a la convivencia y el esparcimiento, fomentando además el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento del entorno urbano con más espacios para compartir", añadió.

Por su parte, Benavente destacó que "con estas acciones, el municipio continúa impulsando obras que mejoran la calidad de vida y fomentan el uso responsable de los espacios comunes, consolidándolos como puntos de encuentro para la comunidad".

"La limpieza integral y la colocación de cestos para residuos que venimos desarrollando en distintos barrios buscan fomentar una correcta disposición de los desechos y contribuir a mantener el entorno limpio y ordenado", afirmó.

El trabajo, a cargo de las áreas operativas del municipio, incluyó la limpieza integral del terreno, el desmalezado, el retiro de residuos, la nivelación del suelo, la plantación de árboles, la construcción de cordones cuneta, limpieza del desagüe pluvial y la mejora del alumbrado público.

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