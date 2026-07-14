Venezuela: ya son 4.734 los muertos por los terremotos y casi 30 mil personas siguen desaparecidas

El Gobierno actualizó el balance de víctimas del doble sismo del 24 de junio. Además, más de 20.900 personas permanecen sin viviendas y continúa la asistencia internacional.

Hoy 18:45

El número de víctimas fatales por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.734, según el último informe oficial difundido este martes por las autoridades del país. Además, 20.903 personas permanecen sin viviendas a causa del desastre.

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A su vez, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que 29.872 personas continúan sin ser localizadas, mientras avanzan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.

Las cifras fueron publicadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también señaló que los operativos de emergencia ya asistieron a 128.324 familias y brindaron atención médica a 33.652 pacientes.

En paralelo, el hospital de campaña instalado por España en el Parque Miranda, en Caracas, atendió a 1.805 pacientes en 2.194 consultas médicas durante sus primeros 12 días de funcionamiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó además el relevo del primer grupo de voluntarios para garantizar la continuidad del operativo sanitario por al menos dos semanas más.

Por su parte, Corea del Sur anunció una ayuda humanitaria adicional de 3,5 millones de dólares destinada a las tareas de reconstrucción. Del total, 3 millones de dólares serán canalizados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la remoción de escombros, mientras que el resto se destinará al envío de 30 toneladas de refugios temporales, incluidas tiendas de campaña para las familias desplazadas.

También Suiza ratificó su compromiso con la reconstrucción. El embajador Gilles Roduit afirmó que tanto el Gobierno suizo como empresas y ciudadanos de ese país colaborarán con recursos económicos y conocimientos técnicos en materia de construcción antisísmica.

En tanto, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que ya se registraron 1.254 réplicas desde el doble terremoto. Según el organismo, la mayoría de estos movimientos tuvo una magnitud inferior a 4,0, un comportamiento considerado normal dentro del proceso de liberación de energía residual en las zonas afectadas.