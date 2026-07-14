Teatro Mercedes Sosa presenta su variada programación para agosto y septiembre

El Teatro Mercedes Sosa de Tucumán anuncia su programación para los meses de agosto y septiembre, con una oferta que abarca música, humor, teatro y propuestas familiares de reconocidos artistas nacionales.

Hoy 19:15

El Teatro Mercedes Sosa de Tucumán se prepara para ofrecer una amplia propuesta artística durante los meses de agosto y septiembre, con una programación que incluirá música, comedia, danza y espectáculos dirigidos a todos los públicos.

Durante el mes de agosto, la agenda comenzará con una variada oferta musical y humorística. El sábado 1 se presentará “Los Grandes del Cuarteto”, una celebración del ritmo popular con figuras destacadas del género. Luego, el viernes 7, se contará con la presencia de Emanero, reconocido referente de la escena urbana argentina.

El sábado 8, Jean Carlos celebrará sus 30 años de carrera con un show especial. La programación continuará el sábado 15 con el humor del La Jenny Caccialanza Tour, mientras que el domingo 16 se presentará “Ni Media Palabra”, una propuesta que combina humor y entretenimiento.

El miércoles 21, el escenario del Mercedes Sosa recibirá a Uriel Lozano, quien ofrecerá un espectáculo lleno de romanticismo y música. Para cerrar el mes de agosto, el sábado 29, Palito Ortega llevará su gira “Mucho más que un recuerdo”, ofreciendo a los espectadores un encuentro con los grandes clásicos de su extensa carrera.

En septiembre, la cartelera continuará con nuevas propuestas. El viernes 4 se presentará Vochieritos en su show aniversario. Al día siguiente, sábado 5, será el turno de Turf, que también celebrará sus 30 años de trayectoria musical.

El domingo 6 se contará con una propuesta especial titulada “Cánticos del Cielo”, y el miércoles 11 será el turno de Mario Aguilar con su espectáculo humorístico. El sábado 12 se presentará “La Bella Durmiente”, una producción de danza diseñada para toda la familia.

La segunda mitad de septiembre tendrá una agenda cargada de música y humor. El viernes 18 actuará L-Gante con su show “Keloke”, y el sábado 19, Camperinos presentará su propuesta musical. El domingo 20 será el turno de Mateo con su espectáculo “Conociendo Rusia”.

Finalmente, el miércoles 23 se presentará Lázaro Caballero, mientras que el lunes 28 se podrá disfrutar de la obra “Las chicas de la culpa”, una propuesta teatral que mezcla humor y reflexión.