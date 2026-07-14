Caputo festejó la inflación del 1,9% y aprovechó para chicanear a Francia tras su eliminación

El ministro de Economía destacó los principales indicadores económicos de la jornada y sumó una referencia futbolera tras la victoria española sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026.

Hoy 19:43

En una jornada atravesada por el dato de la inflación y las compras récord del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó ambos hechos por su relevancia económica y, en simultáneo, aprovechó para bromear con la victoria de España sobre Francia por la semifinal del Mundial 2026.

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“Inflación 1,9%, el [Banco] Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?“, escribió el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de X minutos después del triunfo por 2-0 de la selección española frente al combinado francés.

Los dirigidos por Luis de la Fuente se impusieron ante el equipo de Didier Deschamps con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro en el Estadio Dallas y avanzó a la final del Mundial, donde buscará su segundo título frente al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra que se jugará mañana en Atlanta a las 16, hora argentina.

En ese contexto, el mensaje de Caputo hace alusión a la fuerte rivalidad que existe con el conjunto galo desde la final de la Copa del Mundo que la Scaloneta le ganó en Qatar por penales tras un electrizante empate en los 120 minutos reglamentarios.

Al mismo tiempo, el jefe de la cartera económica aprovechó para recalcar la desaceleración de la inflación que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En efecto, en junio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 1,9%, lo que implica 0,2 puntos porcentuales menos que el dato de mayo.

Además, el IPC mostró en mayo un incremento interanual del 33,5% y una suba acumulada del 16,8% en lo que va de 2026, profundizando la tendencia de desaceleración de la inflación que se observa desde abril.

La inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, aumentó 1,6%, impulsada por subas en panificados, medicamentos y alquileres. Dentro de los precios estacionales, que crecieron 3,4%, sobresalieron los aumentos en verduras y turismo, mientras que las frutas registraron una disminución. Los precios regulados avanzaron 2,3%, con incrementos en electricidad y transporte público.

En cuanto a las divisiones, Recreación y cultura lideró las alzas mensuales con una suba del 4,2%, principalmente por el encarecimiento de los paquetes turísticos. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó una variación del 3,3%. Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado mostraron los menores aumentos, con 0,9% y 0,4% respectivamente.

Por regiones, en la Pampeana, Noroeste y Cuyo la mayor contribución a la suba mensual provino de Alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a los aumentos en verduras y panificados. En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, la principal incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por subas en electricidad y alquileres. En el Noreste también se observó un alza en el gas en garrafa, mientras que en el GBA impactaron las expensas, afectadas por sumas no remunerativas para encargados de edificios y el adicional del 20% dispuesto por la normativa vigente.