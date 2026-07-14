Tras la eliminación de España a Francia del Mundial, explotaron los memes y reacciones en las redes

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Tras la eliminación de España a Francia del Mundial, explotaron los memes y reacciones en las redes

La Furia Roja derrotó 2-0 a Les Bleus en las semifinales del Mundial 2026 y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo. Como de costumbre, las redes sociales jugaron su propio partido.

Hoy 20:04

España dio el golpe ante Francia y se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026. La Furia Roja se impuso por 2-0 sobre Les Bleus en una de las semifinales y sacó boleto para el partido decisivo de la Copa del Mundo.

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Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, el conjunto español dejó en el camino a uno de los grandes candidatos al título y volvió a meterse en una final mundialista, donde buscará repetir la gloria conseguida en Sudáfrica 2010.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente fue superior durante gran parte del encuentro, manejó la pelota, controló los tiempos del partido y golpeó en los momentos justos para dejar sin reacción al seleccionado francés.

Ahora, España esperará por el ganador del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán este miércoles desde las 16, por la otra semifinal del torneo.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo, también desde las 16, en Nueva York, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

Como suele ocurrir en este tipo de partidos, las redes sociales también jugaron su propio encuentro. Tras la victoria española, los memes y reacciones no tardaron en aparecer, con comentarios sobre la eliminación de Francia, la clasificación de España y la expectativa por conocer al segundo finalista.

La caída de Les Bleus, el protagonismo de los goleadores españoles y la posibilidad de una final cargada de historia fueron algunos de los temas que más circularon entre los usuarios.

Mirá los mejores memes y reacciones que dejó el triunfo de España ante Francia por las semifinales del Mundial 2026.

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