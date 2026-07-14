¡Ya se sienten campeones! En España bordaron la segunda estrella antes de jugar la final del Mundial

Tras la victoria ante Francia y la clasificación a la final del Mundial 2026, una imagen publicada por Marca encendió el debate en redes sociales por mostrar una segunda estrella a medio bordar en el escudo español.

Hoy 20:17

La euforia en España está en su punto máximo después del triunfo por 2-0 ante Francia en las semifinales del Mundial 2026, resultado que le permitió a La Roja clasificarse a la gran final de la Copa del Mundo.

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El equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará apenas la segunda final mundialista de su historia, luego de aquella consagración en Sudáfrica 2010, cuando consiguió su primer título del mundo. Ahora, el seleccionado español quedó a un paso de sumar una nueva estrella a su escudo.

En ese clima de ilusión, una publicación del diario Marca encendió la polémica en redes. El medio español compartió una imagen del escudo de la Real Federación Española de Fútbol con su estrella dorada de 2010 y, al lado, una segunda estrella a medio bordar con aguja e hilo.

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La imagen fue interpretada como una alusión directa a que el segundo título mundialista está más cerca que nunca. Sin embargo, también generó polémica entre los usuarios, que no tardaron en dividir opiniones en redes sociales.

Por un lado, muchos hinchas españoles celebraron la imagen y la tomaron como una muestra de confianza en el gran momento futbolístico del equipo. Para ese sector, la publicación representa el entusiasmo de un país que vuelve a sentirse cerca de la gloria.

Del otro lado, una gran cantidad de usuarios criticó la ilustración y la consideró un gesto de soberbia antes de disputar el partido decisivo. Varios comentarios apuntaron contra la idea de mostrar una “media estrella” antes de jugar la final, recordando que este tipo de partidos primero hay que ganarlos en la cancha.

La polémica creció todavía más porque España espera rival para la definición. El equipo europeo enfrentará el domingo 19 de julio al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles.

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Mientras el debate sigue en redes, el plantel español mantiene la concentración en el objetivo principal: completar el último paso y conquistar el segundo Mundial de su historia.

La final se jugará el domingo en Nueva York/Nueva Jersey, donde España buscará transformar la ilusión de la segunda estrella en una realidad.