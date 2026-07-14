La reflexión de Scaloni antes de jugar con Inglaterra: "No corresponde ponerle más nafta al fuego"

El entrenador de la Selección Argentina pidió dejar de lado las referencias extrafutbolísticas de cara al duelo con Inglaterra, adelantó que podría realizar cambios en el equipo y les dejó un mensaje a los hinchas.

Hoy 20:47

Lionel Scaloni habló este martes en la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra y dejó un mensaje para bajar el tono a las referencias históricas que rodean al partido. El entrenador de la Selección Argentina pidió enfocarse únicamente en lo deportivo, analizó el presente del equipo y adelantó que podría realizar modificaciones en la formación.

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En el comienzo de la conferencia, el DT destacó el momento que atraviesa la Albiceleste y valoró el esfuerzo realizado para volver a ubicarse entre los cuatro mejores del mundo.

"Este será un partido diferente, como son todos. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien. Lo hemos hablado y analizado con los chicos. Estamos bien, con unas ganas bárbaras. Es una semifinal del Mundial, con la ilusión intacta y el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos llevaron de nuevo a jugar una semifinal, con toda la dificultad que tiene llegar hasta acá. Enfrentaremos a un gran rival y ojalá tengamos la posibilidad de pasar", expresó.

Consultado por la carga simbólica que siempre representa un enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, Scaloni fue contundente y pidió no trasladar al campo de juego acontecimientos ajenos al fútbol.

"Esto es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que pasó años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia, es triste todo lo que pasó, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. Hay gente que ha sufrido mucho, sería una locura. La realidad es que es un partido de fútbol y nada más. Yo no estoy acá para meter más nafta al fuego, no corresponde", afirmó.

El entrenador insistió en que el plantel tiene claro cuál es el objetivo y sostuvo que no tiene sentido volver sobre hechos del pasado en la antesala de una semifinal mundialista.

"Mis jugadores saben muy bien que es una semifinal de un Mundial, ya eso es un montón. Todo lo otro fue una historia muy triste para nosotros como para volver a removerla. Tenemos memoria, nos acordamos, pero no es necesario ahora mismo hablar de esto", agregó.

En otro tramo de la conferencia, Scaloni dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el equipo para enfrentar a los ingleses, aunque evitó confirmar nombres.

"Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival", señaló.

También se refirió a la dificultad que implica llegar a una instancia decisiva de una Copa del Mundo y desestimó la idea de que un equipo pueda avanzar sin atravesar momentos complicados.

"Es muy difícil llegar a una semifinal del Mundial sin sufrir. Tenés que ser muy superior", manifestó. Además, destacó el nivel mostrado por España, el primer finalista del torneo, al asegurar que "ganó merecidamente" su encuentro.

Antes de finalizar la conferencia, el entrenador dejó un mensaje para los miles de argentinos que acompañarán al equipo en el estadio y para quienes seguirán el partido desde distintos puntos del mundo.

"Disfruten del momento, vamos a dejar todo hasta el último momento", concluyó Scaloni, a horas de una nueva semifinal mundialista para la Selección Argentina.