Rindieron examen de oposición aspirantes a jueces de Control para Capital y Banda

La evaluación escrita se desarrolló durante varias horas en dependencias de la Escuela de Capacitación Informática del Poder Judicial.

Hoy 21:32

El proceso de selección de profesionales del Derecho, para desempeñarse como juez de Control y Garantías de las Circunscripciones Capital y La Banda, avanzó hoy cuando un nuevo grupo realizó el examen escrito, que consistió en analizar un planteo, elegido al azar por uno de ellos, para redactar la resolución fundada respectiva.

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De esta manera, se completó la segunda etapa del Concurso Nº 132/26, que convocó oportunamente el Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero. La próxima instancia será el examen oral, que comenzará a desarrollarse a principios de agosto.

El mismo contempla la cobertura de siete cargos en el Juzgado de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital y tres para la de Banda-Robles.

En la apertura de la evaluación, el presidente natural del cuerpo colegiado, Dr. Federico López Alzogaray, dio la bienvenida a los postulantes y les deseó éxito, a la vez que la secretaria, Dra. María Eugenia Granda, detalló aspectos que ellos deben tener en cuenta durante el examen y en el momento de entregar su trabajo.

Asimismo, estuvieron presentes los consejeros que representan a los abogados de la matrícula, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Cámara de Diputados, Dres. Oscar Salas, Sara Salido Rentería, Graciela Neirot de Jarma, Juan Alende More, Pedro Basbús, Analía Corbalán y Martín Díaz Achával.