“No jugamos el partido que queríamos”: el fulminante análisis de Mbappé tras la derrota de Francia ante España

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

“No jugamos el partido que queríamos”: el fulminante análisis de Mbappé tras la derrota de Francia ante España

El capitán de Les Bleus no ocultó su dolor por la caída 2-0 en las semifinales del Mundial 2026 y marcó los errores que le costaron la eliminación a su seleccionado.

Hoy 21:41

Kylian Mbappé habló después de la derrota de Francia ante España por 2-0, en las semifinales del Mundial 2026, y fue contundente en su análisis. El capitán de Les Bleus reconoció que su equipo no estuvo a la altura del partido y explicó dónde estuvieron las fallas que terminaron inclinando la historia a favor de La Roja.

No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos”, comenzó el delantero, visiblemente golpeado por la eliminación.

Mbappé fue directo al señalar que, en una instancia de máxima exigencia, los errores se pagan caro. “Cuando no hacés lo que tenés que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganás”, expresó en diálogo con M6.

El atacante también destacó el mérito de España, que logró imponer su idea y manejar los tiempos del encuentro. “España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo”, sostuvo.

Según explicó, la intención de Francia era presionar alto para incomodar al equipo español y evitar que pudiera instalarse en su ritmo habitual. Sin embargo, reconoció que el plan no funcionó.

La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos”, analizó.

Mbappé puso especial atención en la superioridad que España logró en la mitad de la cancha. Para el capitán francés, la falta de comunicación en la presión permitió que los mediocampistas españoles manejaran el partido con comodidad.

Les dejamos marcar el ritmo; dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder, y ahí fallamos”, remarcó.

Luego profundizó sobre ese punto: “Desde el principio, con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo, y contra España, eso ya es complicado”.

El delantero también mencionó a Fabián Ruiz y Rodri como futbolistas que tuvieron demasiado tiempo para jugar. “Hubo falta de comunicación en la presión. Necesitábamos jugar uno contra uno, obligarlos a correr con nosotros porque son un equipo al que no le gusta correr sin balón”, señaló.

Más allá de lo táctico, Mbappé también fue crítico con el nivel técnico de Francia, especialmente en los momentos posteriores a recuperar la pelota.

Cuando recuperábamos el balón, técnicamente, los primeros pases, los primeros toques no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumás todo eso, el resultado es la derrota”, afirmó.

Por último, el capitán francés habló del dolor que le provocó quedar afuera y no poder disputar una tercera final mundialista consecutiva.

Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia… Ahora es algo que tenemos que afrontar con la frente en alto”, expresó.

Y cerró con una reflexión sobre lo que viene: “Hay una enorme decepción; no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección”.

Francia deberá disputar ahora el partido por el tercer puesto, mientras que España jugará la gran final del Mundial 2026 ante el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.

TEMAS Francia Kylian Mbappé Mundial 2026
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