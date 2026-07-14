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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 19º
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Locales

Aprueban exención de tributos municipales para centros de jubilados y pensionados

El Concejo Deliberante aprobó la medida buscando fortalecer el trabajo social, recreativo y cultural de las instituciones que atienden a personas mayores en Santiago del Estero.

Hoy 23:13

El Honorable Concejo Deliberante de la Capital sancionó por unanimidad un régimen de exención impositiva municipal destinado a los centros de jubilados y pensionados que cuenten con domicilio y funcionamiento efectivo en la ciudad. La iniciativa, promovida por el Departamento Ejecutivo Municipal, otorga una exención del 100% en todos los tributos municipales, incluyendo impuestos, tasas, derechos y contribuciones, con el objetivo de apoyar la labor social y comunitaria de estas instituciones.

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La ordenanza reconoce la importancia de estos espacios como promotores de integración, recreación, educación y bienestar para los adultos mayores, y destaca que el pago de tributos representa un gasto significativo que podría limitar la continuidad de sus programas y actividades.

El beneficio alcanzará tanto a inmuebles de propiedad de las instituciones como a aquellos ocupados mediante locación, comodato u otros títulos legítimos, siempre que estén destinados exclusivamente al desarrollo de sus actividades. Para acceder al régimen, las entidades deberán contar con personería jurídica vigente, domicilio dentro del ejido municipal y estar registradas en la Subdirección de la Tercera Edad.

La Secretaría de Gobierno será la encargada de evaluar y otorgar la exención, asegurando el cumplimiento de los requisitos y realizando inspecciones cuando sea necesario. Además, el Departamento Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentar el régimen.

Con esta medida, la Municipalidad y el Concejo Deliberante consolidan una política de reconocimiento y acompañamiento hacia los centros de jubilados, reforzando su rol en la inclusión social, la participación comunitaria y la protección integral de las personas mayores.

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