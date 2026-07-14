La familia Santucho realizará un memorial a 50 años de la última dictadura

La actividad se realizará el jueves 16 de julio en el Centro Cultural del Bicentenario y reunirá testimonios, música, la presentación de un podcast y reconocimientos en el marco de un homenaje a la memoria y los derechos humanos.

Hoy 22:14

La familia Santucho realizará el próximo jueves 16 de julio, a las 18.30, el encuentro "Memorial de la familia Santucho. 50 años en la construcción de los Derechos Humanos", una propuesta que tendrá lugar en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad busca generar un espacio de homenaje, memoria y reflexión en torno a los integrantes de la familia que fueron detenidos-desaparecidos, asesinados, presos políticos o debieron exiliarse durante la última dictadura cívico-militar, cuyas historias forman parte de la memoria política y social de la Argentina.

El memorial se realizará en el marco de los 50 años del secuestro y la desaparición de Manuela Santucho, ocurrido el 13 de julio de 1976. Durante la jornada se presentará el primer capítulo del podcast dedicado a su historia, realizado por su hijo, el periodista y escritor Diego Genoud.

Además, el encuentro abordará distintas experiencias marcadas por la persecución política, la prisión, el exilio, la diáspora familiar y las luchas revolucionarias de la década de 1970. Participarán Luis Santucho, Nicolás Salas, Diego Genoud, María Ofelia Santucho, Jorge Santucho, Raúl Santucho, Rodolfo Legname y Susana Fantino, quienes compartirán testimonios y reflexiones sobre la historia de la familia.

Desde la organización señalaron que el objetivo también es reconstruir una historia profundamente vinculada con Santiago del Estero, los debates intelectuales y culturales del norte argentino y los proyectos políticos que buscaron transformar las desigualdades del país.

La actividad incluirá un espacio musical a cargo de Horacio Lavaisse y Pablo Mema, además de la entrega de reconocimientos a personas, familias e instituciones que acompañaron con solidaridad y compromiso durante los años de persecución, exilio y reconstrucción democrática.

La convocatoria es abierta y está dirigida a familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales, así como a docentes, investigadores, estudiantes y público en general.