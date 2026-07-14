Los candidatos a intendente de Fernández debatieron en LO de cara a las comunales 2026

Yanina Iturre, Eduardo Cameranesi, Carlos Silva y Mauro Farías participaron del debate organizado por Libertad de Opinión, donde presentaron sus propuestas y analizaron los principales desafíos de la ciudad de cara a las elecciones del próximo 26 de julio.

Hoy 23:12

En un nuevo encuentro organizado por Libertad de Opinión, los cuatro candidatos que competirán por la Intendencia de Fernández participaron de un espacio de diálogo donde expusieron sus principales propuestas de gobierno y analizaron los desafíos de la ciudad de cara a las elecciones comunales del 2 de agosto. Durante la entrevista, Yanina Iturre, Eduardo Alberto Cameranesi, Carlos Silva y Mauro Farías coincidieron en la importancia de fortalecer áreas como la salud, el empleo, la educación y la seguridad, aunque cada uno planteó distintos caminos para lograrlo.

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La candidata del Frente Encuentro Cívico, Yanina Iturre, destacó el trabajo realizado durante los últimos años y aseguró que su objetivo es profundizar las políticas que viene desarrollando la actual gestión municipal.

"El fernandense puede mirar para atrás y ver cómo estaba Fernández hace ocho años y cómo está hoy. Por eso asumí el desafío de continuar trabajando por el desarrollo de mi ciudad", expresó.

Entre sus propuestas, señaló que buscará ampliar las oportunidades para los jóvenes mediante capacitaciones con salida laboral, fortalecer el Parque Industrial para atraer inversiones privadas, mantener el boleto estudiantil gratuito y reforzar el sistema de salud municipal con una Sala Azul, destinada a niños con neurodivergencias y necesidades educativas especiales.

Por su parte, Eduardo Alberto Cameranesi, candidato del MEP Frente Cívico, afirmó que la salud será una de las prioridades de una eventual gestión y remarcó la necesidad de mejorar la atención en los parajes.

"El problema ya lo tenemos; hay que enfocarnos en buscar una solución", sostuvo al explicar que impulsará la reactivación de las salas de primeros auxilios y una mayor organización del sistema sanitario para descomprimir la atención del hospital zonal.

Además, propuso avanzar en mejoras para la educación, la seguridad y la infraestructura urbana, incluyendo la planificación de nuevos accesos sobre la Ruta Nacional 34 para reducir los siniestros viales.

En representación del Partido Justicialista, Carlos Silva explicó que sus propuestas surgieron del diálogo con vecinos, instituciones y organizaciones de la ciudad, y puso especial énfasis en la seguridad.

"Queremos crear por primera vez la Secretaría de Seguridad y posteriormente conformar la Guardia Urbana Municipal para trabajar conjuntamente con nuestras fuerzas policiales", afirmó.

También planteó fortalecer la atención sanitaria en los parajes y mejorar caminos rurales para facilitar el acceso a la educación y al trabajo. En el tramo final de la entrevista, transmitió un mensaje a los empleados municipales y aseguró que buscará garantizar estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo.

Por último, el candidato de La Libertad Avanza, Mauro Farías, señaló que la principal problemática de Fernández es la falta de oportunidades laborales y aseguró que su espacio buscará impulsar el empleo privado.

"Apuntamos básicamente a generar empleo genuino y privado para los fernandenses, porque consideramos que si la gente tiene su trabajo, eso implica dignidad y también libertad", manifestó.

En ese sentido, propuso crear un gabinete técnico integrado por profesionales para asesorar a emprendedores y acompañar proyectos productivos. Además, sostuvo que muchas familias expresan preocupación por la falta de empleo y convocó a los vecinos a participar de las elecciones "pensando en el futuro de Fernández".

El encuentro transcurrió en un clima de respeto entre los candidatos, quienes coincidieron en la importancia de mantener una campaña basada en el diálogo y aprovecharon el espacio para invitar a los vecinos a participar de las elecciones del próximo 2 de agosto.