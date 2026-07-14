Claudio Loser advirtió que la recuperación económica tardó más de lo esperado: "Los inversores tienen miedo"

El exdirector regional del Fondo Monetario Internacional analizó en Libertad de Opinión el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Hoy 22:34

La economía argentina muestra señales de estabilización en los principales indicadores macroeconómicos, con una inflación en descenso, un riesgo país más bajo y una mayor acumulación de reservas. Sin embargo, para el exdirector regional del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, el desafío pasa ahora por trasladar esa mejora a la actividad económica, el empleo y las pequeñas y medianas empresas.

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En diálogo con Libertad de Opinión, el economista consideró que el programa económico del Gobierno logró ordenar variables que eran indispensables para dejar atrás la crisis, aunque advirtió que la recuperación de la economía real avanza a un ritmo más lento del esperado.

"Sin esta situación de reducción de inflación, cuentas fiscales cerradas, una política monetaria razonable, exportaciones que están creciendo fuertemente y un riesgo país que se ha reducido, yo creo que si no hubieran logrado esto no veríamos nada", sostuvo.

No obstante, aclaró que la estabilización todavía no alcanza para resolver los problemas que atraviesan numerosos sectores productivos.

"Esto se ha demorado mucho más de lo que yo hubiera pensado", afirmó, y advirtió que si el Gobierno no acompaña esta etapa con nuevas medidas, las dificultades que enfrentan muchas empresas podrían poner bajo presión el actual esquema económico.

Uno de los puntos sobre los que hizo mayor hincapié fue la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que mejore la competitividad de las empresas. Según explicó, tanto el sistema impositivo nacional como el provincial generan distorsiones que afectan especialmente a las pymes.

Además, planteó que el Estado no debería retirarse completamente de las obras de infraestructura y consideró que existen proyectos estratégicos que requieren participación pública.

"La infraestructura básica tiene que trabajarse a nivel de gobierno con contratos, evitando la corrupción", expresó al referirse al deterioro de las rutas y otras obras necesarias para mejorar la competitividad de la economía.

Consultado sobre las inversiones, Loser destacó el potencial de sectores como la minería, la energía y el agro, aunque señaló que todavía persiste cautela entre quienes deben invertir.

"Los inversores tienen miedo", resumió. En ese sentido, recordó que muchos empresarios argentinos mantienen capitales en el exterior y todavía esperan señales más firmes antes de apostar por nuevos proyectos productivos. No obstante, se mostró optimista respecto de una recuperación durante la segunda mitad del año y comienzos de 2027.

Respecto del tipo de cambio, sostuvo que el dólar se encuentra atrasado y respaldó la reciente intervención del Banco Central para comprar divisas, al considerar que una eventual corrección cambiaria no necesariamente implicaría un rebrote inflacionario, ya que, según afirmó, el principal origen de la inflación estuvo en los desequilibrios fiscales y monetarios.

Finalmente, se refirió a la visita que realizará a fin de mes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y descartó que tenga un carácter negociador. Según explicó, el organismo aprovechará la ocasión para respaldar el proceso económico argentino y profundizar el diálogo sobre las reformas estructurales que considera necesarias para consolidar la recuperación.