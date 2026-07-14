El Tortu Camp llega por primera vez a Santiago del Estero

La propuesta impulsada por Gabriel Deck se realizará los días 8 y 9 de agosto en el Estadio Ciudad. El campus estará destinado a jóvenes de entre 13 y 18 años y combinará entrenamientos, aprendizaje y la transmisión de valores junto al jugador del Real Madrid y la Selección Argentina.

Hoy 21:34

El Tortu Camp tendrá su primera edición en Santiago del Estero y promete convertirse en una experiencia única para los jóvenes amantes del básquet. El campus, impulsado por Gabriel Deck, se desarrollará los días 8 y 9 de agosto en el Estadio Ciudad, la casa de Quimsa, el club donde el santiagueño inició el camino que lo llevó a la élite del deporte mundial.

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La propuesta estará destinada a chicos y chicas de entre 13 y 18 años, contará con 100 cupos y ofrecerá dos jornadas de entrenamientos junto al jugador del Real Madrid y de la Selección Argentina, quien estará presente durante todo el campus trabajando junto al cuerpo técnico y compartiendo su experiencia con los participantes.

La elección del Estadio Ciudad no es casual. Allí, Deck dio sus primeros pasos como profesional, conquistó títulos con Quimsa y comenzó una carrera que luego continuó en San Lorenzo, la NBA y el Real Madrid, consolidándose como uno de los grandes referentes del básquet argentino.

"Muy feliz de poder compartir un finde junto a ustedes, dos días de puro aprendizaje en Santiago del Estero", expresó el alero al anunciar el lanzamiento del campus.

Más allá del aspecto deportivo, el proyecto busca dejar una huella en las nuevas generaciones. Según la presentación del Tortu Camp, la iniciativa nació con el objetivo de potenciar el crecimiento del básquet en Santiago del Estero y en el interior del país, generando un espacio donde los jóvenes puedan aprender, compartir experiencias y desarrollarse tanto dentro como fuera de la cancha.

En ese sentido, Deck remarcó que el campus surge de su propia historia y del deseo de devolver al básquet parte de todo lo que el deporte le brindó. Desde sus inicios en Colonia Dora hasta convertirse en uno de los jugadores argentinos más importantes de la actualidad, el santiagueño buscará transmitir no solo conocimientos técnicos, sino también el esfuerzo, la disciplina y los valores que marcaron su carrera.

La modalidad de trabajo incluirá entrenamientos divididos por estaciones, donde los participantes rotarán por distintos ejercicios técnicos bajo la supervisión del staff y del propio Deck, con el objetivo de perfeccionar los fundamentos del juego en un entorno de aprendizaje y compañerismo.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas sobre la inscripción podrán comunicarse al correo electrónico tortu.camp14@gmail.com. Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron reservar un lugar con anticipación.