Influencer argentina denunció que intentaron abusarla en Atlanta y cuatro argentinos la defendieron: “Me salvaron la vida”

Melina Moriatis, una reconocida influencer argentina, relató el dramático momento que le tocó vivir en Atlante, donde se encuentra realizando la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Hoy 21:20

Lo que debía ser una jornada festiva como parte de la previa de la semifinal Argentina - Inglaterra del Mundial 2026 se transformó, en pocos segundos, en una pesadilla para la influencer argentina Melina Moriatis. El escenario fue el lobby de un hotel en Atlanta, Estados Unidos, cerca de las 2.30 de la madrugada de este lunes. Allí, la joven vivió un intento de agresión y acoso que, según sus propias palabras, pudo haber terminado en una tragedia si no fuera por la intervención de cuatro sanjuaninos que salieron a defenderla de un homeless que quiso abusarla.

A través de un videoen su cuenta de Instagram (@melimoriatisfit), donde tiene más de 680 mil seguidores, Moriatis reconstruyó los minutos de terror que vivió. "Anoche sufrí un intento de abuso acá en Atlanta o quizás algo mucho peor y me salvaron la vida unos argentinos", comenzó relatando la joven, aún impactada.

Según su testimonio, todo comenzó cuando Moriatis ingresó al hotel Comfort Inn Atlanta para realizar el check-in. En ese momento, advirtió la presencia de un hombre en situación de calle que ya se encontraba en el lugar y que, según el relato de los testigos, parecía estar drogado.

"Había un homeless en un banquito totalmente pasado. Agarro mis llaves, me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue, se mete conmigo en el ascensor", describió Moriatis en su video. Con reflejos rápidos, logró escapar de la cabina antes de que las puertas se cerraran y corrió a pedir ayuda a la recepcionista, quien no pudo contener al agresor.

Fue en ese instante crítico cuando aparecieron los cuatro sanjuaninos. Ante la imposibilidad de frenar al hombre, Melina les dio una instrucción desesperada: "Les digo: ’Háganme una barrera". Los jóvenes formaron un escudo humano que permitió a la influencer escabullirse hacia un lugar seguro mientras el atacante estallaba en una furia violenta. "Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento. Agarró algo que encontró como arma. Los empezó a lastimar, los cortó, me empezó a perseguir", detalló Moriatis, destacando que los jóvenes soportaron golpes durante media hora hasta que llegó la policía.

Visiblemente conmovida, la influencer cerró su mensaje resaltando la actitud de los hombres que la defendieron. "Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que sin conocerme... yo no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra de defender a muerte a un desconocido". Como gesto de gratitud, inició una campaña en redes para conseguirles entradas para un partido del Mundial como recompensa por su valentía.

El testimonio de uno de los sanjuaninos que defendió a la influencer: "Estaba muy drogado"

Juan Ignacio Turcato, uno de los cuatro sanjuaninos protagonistas del rescate, relató cómo vivieron ellos esos minutos de tensión extrema. Los jóvenes se encontraban en el lobby cuando advirtieron que el hombre, a quien describieron como alguien que "estaba muy drogado y hablaba solo", comenzó a acosar a la chica.

"Nosotros estábamos en el lobby de nuestro hotel cuando llegó esta chica y la persona que la ataca ya estaba hace un rato ahí", recordó Turcato al diario Tiempo de San Juan. Cuando vieron que la situación escalaba y que el hombre intentaba seguirla tras su escape del ascensor, decidieron interponerse. "Obviamente no dejábamos que llegara a ella", afirmó con contundencia.

La resistencia de los sanjuaninos enfureció al agresor, quien utilizó objetos del hotel para atacarlos. "Agarró un cartel de esos que se ponen cuando el piso está mojado. Lo levantó con fuerza y me atacó a mí. Me pegó en el brazo", relató Turcato. A pesar de los cortes y los golpes recibidos, los jóvenes mantuvieron una notable disciplina de no responder con violencia. "No estaba en sus cabales. Uno no sabe qué tan peligroso puede ser, si te va a sacar un arma o qué. Por eso nosotros no reaccionamos, nunca le pegamos. Solamente lo alejábamos de la escena", explicó sobre la estrategia que utilizaron para contener al hombre durante los 30 minutos que tardó en llegar el patrullero.

La espera fue eterna. Turcato detalló que el agresor llegó a salir del hotel y volver a entrar para buscar a Moriatis, lo que los obligó a formar nuevamente la barrera en la entrada. Cuando finalmente llegó la Policía de Atlanta, el sospechoso intentó huir, pero fue detenido tras una breve persecución por parte de los policías.