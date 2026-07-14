El juicio por Maradona vivió un momento de máxima tensión por el cruce entre Burlando y Oneto

Los abogados protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante la declaración de un testigo clave. La discusión obligó al tribunal a disponer un cuarto intermedio para calmar la situación antes de reanudar la audiencia.

Hoy 19:11

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este martes uno de sus momentos de mayor tensión cuando los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron un fuerte cruce verbal en plena audiencia, lo que obligó al Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro a disponer un cuarto intermedio.

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El incidente ocurrió durante la declaración de Julio César Soria, un custodio que visitó al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés. En medio del testimonio, Burlando solicitó a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que le recordaran al testigo que estaba declarando bajo juramento, al considerar que existían contradicciones en sus respuestas.

La intervención fue cuestionada por Oneto, abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, quien sostuvo que se estaba intimidando al testigo. La discusión escaló rápidamente cuando Burlando respondió: "La amenaza es a tu cliente", lo que derivó en un intercambio de gritos e insultos entre ambos letrados.

Ante el clima de tensión, los magistrados resolvieron interrumpir la audiencia para evitar que el conflicto pasara a mayores. Según trascendió de fuentes presentes en el debate, durante el enfrentamiento ambos abogados llegaron incluso a desafiarse a continuar la discusión fuera de la sala.

Tras el cuarto intermedio, el tribunal dialogó con los dos abogados y la audiencia pudo reanudarse con normalidad. Antes de regresar a la sala, Burlando y Oneto se saludaron y el testimonio de Soria continuó sin nuevos incidentes.

El juicio continuará en los próximos días con la declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales que integró el equipo médico que atendió a Maradona tras la cirugía por el hematoma subdural y que también se encuentra imputado en la causa.