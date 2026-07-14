El cereal que surgió de la necesidad militar y llegó a tu mesa

El desarrollo de los copos de maíz, un alimento inicialmente creado para los ejércitos, revolucionó la nutrición moderna y se convirtió en un ícono del desayuno global.

Hoy 19:01

Los copos de maíz se han consolidado como uno de los productos más comunes en los supermercados de todo el mundo. Sin embargo, su origen está ligado a una necesidad histórica muy distinta a la que conocemos hoy en día.

La creación de una ración de supervivencia fue impulsada por la necesidad de los ejércitos de contar con alimentos que fueran duraderos y fáciles de conservar durante las campañas. Esta urgencia llevó a la formulación de granulados de granos procesados capaces de resistir largos períodos de almacenamiento sin deteriorarse.

A finales del siglo XIX, los hermanos Kellogg, John Harvey y Will Keith, transformaron accidentalmente esta idea en Estados Unidos. Mientras trabajaban en un sanatorio, procesaron granos cocidos y produjeron láminas crujientes que marcarían un hito en la historia de la alimentación.

La preparación médica de los corn flakes rápidamente trascendió los límites de los hospitales, convirtiéndose en un producto de consumo masivo. En 1906, se fundó la empresa que permitió llevar estos cereales a gran escala de producción.

La industria alimentaria transformó los corn flakes en un fenómeno global, resaltando su practicidad y su extensa vida útil. Con el tiempo, se han desarrollado diversas variedades y sabores para satisfacer las preferencias de los consumidores.

El éxito de este cereal, que ha perdurado por más de un siglo, se sustenta en factores específicos que han contribuido a su popularidad. Un alimento creado para satisfacer las complejas necesidades de grandes tropas ha logrado colonizar la rutina matutina de millones de personas alrededor del mundo.