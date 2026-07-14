La Municipalidad dejará inaugurada oficialmente la repavimentación de 58 cuadras de la Av. Colón

El acto se realizará este miércoles 15, a las 11:30 horas, en la esquina de Colón y Barbieri de Prado, del barrio Colón, y será encabezado por la intendenta, Ing. Norma Fuentes.

Hoy 18:26

La Municipalidad de la Capital inaugurará oficialmente la obra de repavimentación de la avenida Colón, en el tramo comprendido entre las calles Lugones y Alsina, donde se ejecutaron 2.900 metros de hormigón en ambas calzadas, lo que representa un total de 58 cuadras de pavimento.

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El acto se realizará este miércoles 15, a las 11:30 horas, en la esquina de Colón y Barbieri de Prado, del barrio Colón, y será encabezado por la intendenta, Ing. Norma Fuentes, quien recorrerá el sector junto a autoridades municipales, vecinos y representantes de distintas instituciones.

La trascendente obra también incluyó la reconstrucción total de los cordones, el pintado de las sendas peatonales y el mejoramiento integral del Paseo Colón, donde se construyeron rampas para personas con discapacidad, se acondicionaron las caminerías, se renovó el alumbrado público y se colocaron nuevos bancos, cestos para residuos, árboles y plantas ornamentales.