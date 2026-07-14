Detenido por posesión de bicicleta robada en Banda del Río Salí

Héctor Antonio Juárez, conocido como 'Pelado', permanecerá detenido mientras avanza la investigación por posesión de una bicicleta robada en Banda del Río Salí.

Hoy 17:25

El día martes 14 de julio se llevó a cabo la audiencia de control de aprehensión y formulación de cargos en contra de Héctor Antonio Juárez, alias ‘Pelado’, de 33 años, quien fue detenido en la mañana del lunes en Banda del Río Salí. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, liderada por Diego López Ávila.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios imputó al acusado por el delito de encubrimiento por receptación dolosa. Asimismo, solicitó prisión preventiva por un plazo de 18 días, argumentando que tal medida es necesaria para garantizar el avance de la investigación y la sujeción del imputado al proceso judicial.

Palacios destacó que aún quedan medidas probatorias por realizar, incluyendo la identificación de un posible cómplice que permanece en calidad de prófugo. Esta situación refuerza la necesidad de la prisión preventiva para asegurar la continuidad del proceso.

La jueza de la causa accedió a todas las solicitudes presentadas por la fiscalía, por lo que se dictó la prisión preventiva por el tiempo requerido y se ordenó el traslado de Juárez al complejo penitenciario correspondiente.

Según la acusación, el lunes 13 de julio, a las 7:40, personal de Vigía Municipal de Banda del Río Salí realizaba recorridos de prevención cuando observaron a Juárez en la calle Domingo García, transportando una bicicleta.

Al ser interrogado sobre la procedencia de la bicicleta, Juárez no pudo ofrecer una justificación válida. La acusación sostiene que el imputado adquirió el rodado a sabiendas de que era robado, lo que llevó a los agentes a proceder con su aprehensión y su posterior entrega a las autoridades policiales.