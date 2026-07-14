Conductor ebrio provoca accidente en Alto Comedero, Jujuy

Un conductor de 42 años con 1,87 de alcohol en sangre choca en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, generando daños materiales y un acta por conducción peligrosa.

Hoy 14:19

Un hombre de 42 años, que circulaba con 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre, estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. El incidente ocurrió cuando su camioneta chocó contra un auto en una rotonda.

El conductor, al momento de ser abordado por las autoridades, se negó a realizar la prueba de alcoholemia correspondiente, lo que generó un mayor despliegue policial en la escena del accidente.

El suceso fue reportado por transeúntes de la avenida Forestal, quienes alertaron al Sistema 911, lo que llevó a la intervención de una comisión policial y una ambulancia del Same alrededor de las 19 horas.

En el lugar del accidente, los oficiales encontraron una camioneta Ford Ranger y un Volkswagen Virtus con evidentes daños materiales tras la colisión. Al intentar hablar con el conductor, este adoptó una actitud hostil, encerrándose en su vehículo.

Ante esta situación, los agentes de Seguridad Vial solicitaron refuerzos policiales para manejar la situación. Minutos más tarde, llegaron efectivos de la Seccional 33°, lo que permitió que el conductor depusiera su actitud y se identificara.

Tras presentarse la documentación del vehículo, se procedió a realizar el control de alcoholemia, el cual resultó positivo, confirmando la cantidad de 1,87 g/l de alcohol en sangre. Esto llevó a la elaboración de un acta por conducción peligrosa, conforme a lo indicado por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).