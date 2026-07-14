El municipio refuerza el servicio de limpieza con la entrega de herramientas para el mantenimiento de camiones recolectores

La inversión permitirá realizar reparaciones con recursos propios, mejorar la operatividad de los camiones compactadores y reforzar el servicio de limpieza en la ciudad.

Hoy 14:19

El intendente Ing. Roger E. Nediani concretó la entrega de herramientas, insumos e indumentaria para los choferes de los camiones encargados de la recolección de residuos domiciliarios y el levantado de los contenedores.

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El intendente Nediani junto al secretario de Servicios Públicos, Christian Mendoza, se reunieron con los choferes que cumplen funciones en la Dirección de Higiene, quienes recibieron de mano de las autoridades: chalecos, camperas impermeables, guantes, herramientas varias, sopladora, hidrolavadora, gafas protectoras, entre otros elementos.

En la oportunidad, el intendente señaló: “Estamos haciendo entrega de varias herramientas que serán utilizadas para el mantenimiento de los camiones compactadores y de las máquinas viales que tenemos en los diferentes obradores municipales.

Esta entrega es muy importante para el mantenimiento de todas las unidades que a diario realizan la recolección y los trabajos operativos de erradicación de basurales. Esto nos permitirá hacer nuestro propio mantenimiento y de esa manera estaremos economizando, obviamente en lo que significa el gasto de mantenimiento de los vehículos y, por supuesto, disponer de estos recursos para utilizarlos en otros servicios”.

Agregó: “A través de esta entrega, no sólo queremos destacar el trabajo que realizan nuestros empleados del área de Higiene, sino también renovar la solicitud a los vecinos de colaboración con esta tarea, porque una ciudad más limpia no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia. Lamentablemente hay gente desaprensiva que por ahí empieza a tomar los espacios públicos para arrojar los residuos en ciertos lugares.

Lo cual obviamente nos trae inconvenientes, no solamente el mal aspecto, la falta de higiene y la insalubridad; sino también los costos y los gastos que se realizan. Porque en cada operativo hay que disponer de 2 o 3 palas cargadoras, hay que disponer de 10 a 15 camiones, hay que disponer de personal, de servicio que trabaja diario. Entonces les pedimos la colaboración a todos los vecinos, porque queremos vivir en la ciudad cada vez más limpia, cada vez más linda, pero por sobre todas las cosas, cada vez con mayor salubridad y cuidado del ambiente”, finalizó Nediani.