“Coco” y sus mil personalidades: el arte artesanal de Viejas Tablas

El emprendimiento "Viejas Tablas" destaca en la feria artesanal por convertir la madera en personajes creativos y llenos de historias.

Hoy 14:21

Durante la segunda semana de la Feria Artesanal en ChangoLandia, Marcela, emprendedora de San Vicente, Buenos Aires, presentó su proyecto “Viejas Tablas”, dedicado a la creación de artesanías en madera.

El emprendimiento comenzó con “Coco”, un personaje realizado completamente en madera, que con el tiempo fue adoptando distintas personalidades, desde futbolista y pescador hasta Harry Potter, mostrando la creatividad y versatilidad del trabajo artesanal.

Cada pieza combina diseño, detalle y diversión, y que el objetivo de Viejas Tablas es dar vida a figuras que puedan acompañar, entretener y generar recuerdos, adaptándose a diferentes historias y personajes según la imaginación del público.

La propuesta destaca no solo por la calidad de la madera y el trabajo manual, sino también por la capacidad de transformar objetos en pequeñas historias, convirtiendo cada creación en un símbolo de identidad y creatividad artesanal.