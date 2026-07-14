Invitan a participar de la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”

La propuesta se realizará este miércoles en la Escuela de Robótica con actividades educativas e informativas destinadas a promover el respeto por las normas de tránsito.

Hoy 14:21

El Departamento de Seguridad Vial y Capacitación General, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Seguridad de la Municipalidad de La Banda, invita a la comunidad a participar de la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”, una propuesta destinada a promover la concientización y el aprendizaje sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito.

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La actividad se desarrollará este miércoles 15 de julio, de 9 a 12 en la Escuela de Robótica, donde se llevarán a cabo diferentes actividades educativas e informativas orientadas a fortalecer la seguridad vial y fomentar conductas responsables en la vía pública.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de formación a niños, jóvenes y adultos, promoviendo la educación vial como un pilar fundamental para la prevención de siniestros y la construcción de una ciudad más segura.

Desde la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Seguridad invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de La Banda con la educación, la prevención y la seguridad vial.