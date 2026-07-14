Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 24º
X
Locales

Invitan a participar de la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”

La propuesta se realizará este miércoles en la Escuela de Robótica con actividades educativas e informativas destinadas a promover el respeto por las normas de tránsito.

Hoy 14:21

El Departamento de Seguridad Vial y Capacitación General, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Seguridad de la Municipalidad de La Banda, invita a la comunidad a participar de la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”, una propuesta destinada a promover la concientización y el aprendizaje sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrollará este miércoles 15 de julio, de 9 a 12 en la Escuela de Robótica, donde se llevarán a cabo diferentes actividades educativas e informativas orientadas a fortalecer la seguridad vial y fomentar conductas responsables en la vía pública.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de formación a niños, jóvenes y adultos, promoviendo la educación vial como un pilar fundamental para la prevención de siniestros y la construcción de una ciudad más segura.

Desde la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Seguridad invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de La Banda con la educación, la prevención y la seguridad vial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: el inesperado momento que protagonizó Scaloni con los jugadores de la Selección
  2. 2. EN VIVO | Francia y España se enfrentan en un duelo imperdible por un lugar en la final del Mundial 2026
  3. 3. Con De Paul en duda, Scaloni define el once de Argentina para enfrentar a Inglaterra
  4. 4. Semifinal del Mundial: así atenderán los comercios de Santiago del Estero este miércoles
  5. 5. La Banda: intentó escapar tras un robo y descubrieron que tenía un pedido de detención vigente
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT