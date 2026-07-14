Fallido robo y fuga: lo capturaron tras romper el parabrisas de una camioneta

Un joven de 18 años intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros. Está acusado de intento de ilícito y daños materiales.

Hoy 11:57

Un joven de 18 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes en Las Termas de Río Hondo, luego de protagonizar un intento de robo fallido que derivó en daños a un vehículo y una breve persecución policial.

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El hecho ocurrió cerca de las 2:30, en la intersección de San Martín y Uruguay, tras un aviso de la Sala Central de Comunicaciones que alertó sobre un individuo que habría intentado cometer un ilícito en la zona. Al no lograr su objetivo, el sospechoso descargó su violencia contra una camioneta Peugeot Partner, provocando la rotura del parabrisas con un objeto contundente.

Con los datos aportados, efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) desplegaron un operativo de búsqueda junto a personal de la Comisaría Comunitaria N.º 50.

Al advertir la presencia policial, el joven emprendió una fuga a pie, pero fue rápidamente alcanzado e interceptado. Tras su identificación, se confirmó que se trataba de Gabriel Marcelo Espinosa.

En paralelo, el propietario del rodado se presentó para radicar la denuncia por los daños sufridos.

Por disposición del fiscal Gustavo Montenegro, el acusado quedó aprehendido, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer el hecho.