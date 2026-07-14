Julián Álvarez palpita el cruce con Inglaterra: "Vamos a dejar todo para llevar a la Argentina a lo más alto”

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El delantero cordobés reconoció que enfrentar a Inglaterra tiene un condimento diferente, aunque llamó a mantener la calma. “Es un partido especial, pero sigue siendo un partido", enfatizó.
En vísperas de una nueva semifinal del mundo ante Inglaterra, el delantero de la Selección Argentina, Julián Álvarez, figura en el triunfo 3-1 sobre Suiza por los cuartos de final, declaró las sensaciones de estar en una nueva semifinal, ahora frente al combinado inglés . Aunque reconoció que será un partido especial por la historia entre ambos países, aseguró que "no deja de ser un partido".
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Además, el delantero del Atlético de Madrid dejó en claro cuál es el objetivo del equipo: "Estamos a un paso de otra final del mundo y vamos a dejar todo para llevar a la Argentina a lo más alto".
También destacó el potencial de Inglaterra, al considerar que cuenta con un plantel de gran nivel y figuras de jerarquía, por lo que anticipó una semifinal muy exigente.
Julian hizo un balance del camino de la Selección en el Mundial. Los partidos de fase de grupos en teoría podrían llegar a ser fáciles, pero hay que jugarlos. Después, los otros partidos nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final".
Para cerrar, Julian resaltó que la base del equipo no cambió mucho respecto a Qatar”, y expresó el orgullo que siente por formar parte del grupo. “Crecí viéndolo jugar, el ídolo mío y de mi hermano, y hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr otra cosa importante en la selección argentina, acompañarlo y ayudarlo, es un sueño cumplido".