Vicky y Stefy Xipolitakis, protagonistas de un insólito momento durante el partido de Argentina

Las hermanas recibieron un pelotazo desde el campo de juego y compartieron su reacción tras la situación.

Hoy 10:09

Vicky y Stefy Xipolitakis se convirtieron en protagonistas de uno de los videos más virales del fin de semana durante el partido en el que la Selección argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lejos de enojarse por el pelotazo que recibieron en el estadio de Kansas City, las hermanas se tomaron con humor el blooper y reaccionaron en sus redes sociales.

Todo ocurrió cuando en un momento del partido, una pelota salió despedida hacia el público y terminó impactando de lleno en la cabeza de Vicky, para luego rebotar y golpear también a Stefy.

Las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios entre los usuarios, que se sorprendieron por la insólita secuencia.

Fiel a su estilo, las mediáticas decidieron sumarse a las bromas y compartieron el video en sus propios perfiles de Instagram, donde se rieron del inesperado momento.

En la grabación se las ve de espaldas a la cámara justo en el instante en que la pelota va directo hacia ella, le pega en la cabeza y termina golpeando también a su hermana.

Stefy fue una de las primeras en reaccionar con humor. “Jajaja, ¿nos habrán acomodado los patos que nos faltan?”, escribió en el posteo que ambas compartieron en sus redes sociales.

Por su parte, Vicky también llevó el video a su cuenta de X (ex Twitter), donde volvió a bromear sobre el episodio que es tendencia en estas últimas horas.

“Me acomodaron las ideas jajajaja”, expresó ella para tomarse con humor el pelotazo que recibieron además de su personalidad que siempre genera risas en el público.