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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 17º
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Mascotas

Buscan a Canela, una perrita perdida en el barrio Las Mandarinas de La Banda

La mascota se extravió en la zona de la fábrica Tío Nico y Sombra Pádel. Su familia pidió la colaboración de los vecinos para poder encontrarla.

Hoy 09:39

Una familia de La Banda busca intensamente a Canela, una perrita de tamaño mediano/chico que se perdió en el barrio Las Mandarinas.

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Según informaron sus dueños, la mascota llevaba puesto el collar que aparece en la imagen y un chalequito a cuadros al momento de extraviarse.

Canela fue vista por última vez en inmediaciones de la fábrica Tío Nico y Sombra Pádel, y sus familiares iniciaron una campaña de difusión para poder dar con su paradero.

Quienes tengan información sobre la perrita pueden comunicarse al 3855-857031. La familia pidió compartir la búsqueda para ayudar a que Canela pueda regresar a su hogar.

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