Una madre en Canadá da a luz mientras dormía sin darse cuenta

Una madre en Alberta, Canadá, experimentó un nacimiento inesperado al dar a luz mientras dormía en el hospital, encontrando a su bebé entre las sábanas sin haberlo notado.

Hoy 10:19

Carolina Moreno, una madre de 27 años de Alberta, Canadá, vivió una experiencia sorprendente cuando dio a luz mientras dormía en el hospital. Tras recibir tres dosis de epidural para aliviar el dolor, Carolina se quedó dormida, creyendo que el nacimiento aún estaba lejos.

Según su relato, se encontraba en el hospital para el parto de su tercer hijo y estaba cansada después de horas de contracciones. A pesar de tener solo cuatro centímetros de dilatación, decidió descansar, sin anticipar que el nacimiento ocurriría mientras ella dormía.

La situación cambió drásticamente cuando una enfermera entró a la habitación debido a una alerta en el monitor fetal, que dejó de detectar el latido del bebé. Al revisar la cama, la enfermera encontró al recién nacido entre las sábanas, lo que provocó un momento de angustia para Carolina.

La madre expresó que su bebé pudo haber estado seis o siete minutos entre las sábanas antes de ser descubierto. Al encontrar al recién nacido boca abajo y en silencio, Carolina sintió un fuerte miedo, temiendo por la salud del bebé.

Sin embargo, la enfermera actuó con rapidez, logrando que el bebé reaccionara en segundos, lo que transformó la angustia inicial en alivio. Afortunadamente, tanto Carolina como su bebé fueron reportados en buen estado después del parto.

Carolina describió la experiencia como traumática, ya que no pudo vivir el momento del nacimiento como esperaba. La madre y su familia habían decidido mantener en secreto el sexo del bebé, pero la situación inesperada opacó ese momento tan esperado.

Este caso ha suscitado atención en las redes sociales, destacando la rareza de una madre que dio a luz sin darse cuenta. Es importante señalar que la información disponible proviene principalmente del testimonio de Carolina y no de un comunicado oficial del hospital.

La epidural, que es comúnmente utilizada para aliviar el dolor durante el parto, puede tener diferentes efectos en cada madre. Es fundamental que se discuta adecuadamente con el equipo médico, considerando las necesidades específicas de cada caso.