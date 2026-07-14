El hijo de Maradona cruzó a Scaloni antes del choque con Inglaterra: “Nada es normal contra ellos”

Diego Maradona Jr. marcó diferencias con el entrenador argentino y aseguró que el duelo ante Inglaterra supera lo futbolístico por la historia de Malvinas y el recuerdo de México 86.

Hoy 10:05

Diego Maradona Junior calentó la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y marcó una postura distinta a la de Lionel Scaloni, al asegurar que el cruce “no será normal” por la carga histórica que arrastra la rivalidad.

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El hijo de Diego Armando Maradona habló antes del encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta y sostuvo que, para los argentinos y para los maradonianos, enfrentar a Inglaterra siempre tiene un significado especial.

“Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal”, expresó Maradona Junior en diálogo con Marca.

En esa línea, vinculó el partido con la memoria de Malvinas y con el impacto que tuvo el triunfo argentino en México 1986, cuando Maradona marcó la recordada “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en el 2 a 1 ante los ingleses.

“Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí, y luego lo que pasó con papá en el 86”, afirmó.

La frase más fuerte llegó cuando recordó aquella actuación histórica de su padre en el estadio Azteca: “Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra”.

Sus declaraciones aparecieron después de que Scaloni intentara bajarle tensión al cruce y pidiera no mezclar el partido con hechos históricos. “Es un partido de fútbol. Punto. No hay nada más”, había dicho el entrenador argentino tras la clasificación ante Suiza.

Maradona Junior, sin embargo, insistió en que el duelo excede el marco deportivo. “Nunca va a ser un partido normal, y este en concreto va a ser duro para nuestra Selección”, señaló.

De todos modos, también reconoció el poderío del equipo inglés, que viene de eliminar a Noruega y buscará meterse en la final del Mundial.

“Es verdad que Inglaterra está bien, pero, ojo, hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos”, sostuvo.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, luego de cruces históricos como los de 1966, 1986, 1998 y Corea-Japón. Esta vez, el premio será un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que vuelve a mezclar fútbol, memoria y una rivalidad que atraviesa generaciones.