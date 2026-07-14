En el CCB: comienza esta tarde el conversatorio y las clínicas de danzas a cargo de Luis “Luchyn” López

El evento es auspiciado por el Centro Cultural del Bicentenario, Cultura de la Municipalidad de la Capital y la Casa Museo Andrés Chazarreta.

Hoy 11:17

Este martes 14 de julio, a partir de las 16 horas dará inicio el Conversatorio “Nuestras Zambas”, a cargo del bailarín Luis “Luchyn” López, en el auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

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El evento, que se complementa con las clínicas sobre las coreografías de zambas de Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta y las clínicas de danzas es auspiciado, en una acción interinstitucional por el CCB, la dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital y el Archivo Histórico de la provincia, que custodia el inmueble y el patrimonio de la Casa Museo Andrés Chazarreta.

Debido al partido de la Selección Nacional de Fútbol, la Clínica para la coreografía creada por Carlos Saavedra tendrá lugar los días jueves 16 y viernes 17 de julio, a las 16 horas en el salón de la Vieja Estación en Parque Oeste. Por su parte, la Clínica para la coreografía recopilación de Andrés Chazarreta, se realizará sin modificaciones, el día 16 de julio a las 10 horas en la Casa Museo Andrés Chazarreta, Sede del Archivo Histórico de la provincia.

Esta actividad estará a cargo del reconocido bailarín Luis “Luchyn” López, en ocasión de su visita a Santiago del Estero, y de la Prof. Marisa Jorge, y tiene como objetivo poner en valor las coreografías de zambas de Carlos Saavedra y de Andrés Chazarreta, como parte del patrimonio cultural de la provincia.

El conversatorio “Nuestras Zambas”, intenta colocar en agenda, una reflexión sobre la necesidad de conocer, enseñar, difundir y valorar la gran creación coreográfica de la zamba de Carlos Saavedra y su significativa impronta, como así también visibilizar la recopilación realizada por Andrés Chazarreta. Por su parte, las clínicas abordarán aspectos específicos de sus respectivas coreografías. Ambas coreografías son distintivas de Santiago del Estero y forman parte del patrimonio cultural artístico de la provincia.

Luis “Luchyn” López, santiagueño actualmente radicado en Canadá, perteneció a la “Agrupación Santiago del Estero”, cuerpo de baile dirigido por Carlos Saavedra y durante 27 años, fue miembro del casting, entrenador, coreógrafo y bailarín del “Cirque du Soleil”.

Integró compañías con las que recorrió importantes escenarios mundiales. Es Profesor de tango y folklore en distintos países de Europa y actual Profesor del Studio Tango de Montreal (Canadá).

Una cita imperdible para los amantes de la danza y especialmente de este género, que identifica la región y la provincia.