Violento choque en avenida Lugones: un motociclista terminó internado tras impactar contra un camión

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles. El conductor de la moto salió despedido tras la fuerte colisión y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Hoy 09:29

Un motociclista sufrió heridas de consideración este miércoles por la mañana luego de protagonizar un violento accidente de tránsito con un camión sobre avenida Leopoldo Lugones, en la ciudad Capital.

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El siniestro ocurrió cerca de las 7, en el tramo comprendido entre calle Viamonte y avenida Alsina, en el barrio San Martín. Según las primeras averiguaciones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando, por causas que todavía son materia de investigación, la motocicleta impactó desde atrás contra el camión.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor salió despedido y quedó tendido sobre la calzada. Vecinos y automovilistas que transitaban por el sector dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Personal sanitario arribó minutos después, brindó las primeras asistencias al motociclista y posteriormente lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado mientras los médicos evaluaban la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre mayor de edad, manifestó que se dirigía a cumplir con su jornada laboral. De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista también se encontraba camino a su trabajo al momento del accidente.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Las circunstancias que provocaron el choque continúan bajo investigación y serán determinadas mediante las actuaciones judiciales de rigor.