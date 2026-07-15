Panorama Play tendrá una emisión especial para vivir la previa de Argentina-Inglaterra

El streaming de Diario Panorama saldrá este miércoles en horario especial, de 13 a 15, para acompañar a los hinchas antes de la semifinal del Mundial 2026.

Hoy 09:38

Este miércoles se vive una jornada cargada de expectativa por el duelo entre Argentina e Inglaterra, que se jugará desde las 16 por las semifinales del Mundial 2026, y Panorama Play se suma a la previa con una emisión especial.

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Nuestro programa “¿Qué, no me has visto?”, que habitualmente se emite de 18 a 20 horas, saldrá en un horario especial de 13 a 15, para acompañar a los hinchas en las horas previas a uno de los partidos más esperados del torneo.

Bajo la consigna “Viví la previa con nosotros”, el streaming de Diario Panorama propone una edición distinta, con toda la energía mundialista, comentarios, emoción, humor y el estilo descontracturado que caracteriza a Panorama Play.

La transmisión será una invitación a compartir la previa del partido, palpitar el cruce ante Inglaterra y vivir juntos la ansiedad de una semifinal que vuelve a poner a la Selección Argentina en el centro de la escena.

La emisión podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube PanoramaPlaySDE, de 13 a 15, antes del inicio del encuentro entre Argentina e Inglaterra.