Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 16º
X
Locales

Panorama Play tendrá una emisión especial para vivir la previa de Argentina-Inglaterra

El streaming de Diario Panorama saldrá este miércoles en horario especial, de 13 a 15, para acompañar a los hinchas antes de la semifinal del Mundial 2026.

Hoy 09:38

Este miércoles se vive una jornada cargada de expectativa por el duelo entre Argentina e Inglaterra, que se jugará desde las 16 por las semifinales del Mundial 2026, y Panorama Play se suma a la previa con una emisión especial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Nuestro programa “¿Qué, no me has visto?”, que habitualmente se emite de 18 a 20 horas, saldrá en un horario especial de 13 a 15, para acompañar a los hinchas en las horas previas a uno de los partidos más esperados del torneo.

Bajo la consigna “Viví la previa con nosotros”, el streaming de Diario Panorama propone una edición distinta, con toda la energía mundialista, comentarios, emoción, humor y el estilo descontracturado que caracteriza a Panorama Play.

La transmisión será una invitación a compartir la previa del partido, palpitar el cruce ante Inglaterra y vivir juntos la ansiedad de una semifinal que vuelve a poner a la Selección Argentina en el centro de la escena.

La emisión podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube PanoramaPlaySDE, de 13 a 15, antes del inicio del encuentro entre Argentina e Inglaterra.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La pasión argentina volvió a decir presente con un impactante banderazo en Atlanta
  2. 2. ¡Juega la Scaloneta! Argentina enfrenta a Inglaterra soñando con el boleto a la final del Mundial
  3. 3. El Gobierno descartó dar asueto por la semifinal entre Argentina e Inglaterra
  4. 4. Barrio Los Flores: forzaron una vivienda y se llevaron $800.000 en efectivo durante la madrugada
  5. 5. Villarruel, sobre el partido con Inglaterra: "Jugamos contra los piratas usurpadores, no es un partido más"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT