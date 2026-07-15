Barrio Los Flores: forzaron una vivienda y se llevaron $800.000 en efectivo durante la madrugada

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 en una casa ubicada en inmediaciones de San Juan Bosco y Canal. Investigan si hubo información previa sobre el dinero.

Hoy 07:29

Un importante robo fue denunciado días atrás en el barrio Los Flores, donde delincuentes ingresaron a una vivienda y sustrajeron $800.000 en efectivo.

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El hecho se registró alrededor de las 5.30 en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle San Juan Bosco y Canal. El damnificado fue identificado como Mariano Adolfo Nieto, de 41 años, quien advirtió que personas desconocidas habían irrumpido en su propiedad.

De acuerdo con la denuncia, los autores del hecho violentaron la puerta trasera para acceder al interior de la vivienda y, una vez dentro, se apoderaron del dinero antes de darse a la fuga.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Comunitaria de La Costa, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar el monto sustraído.

Como principal hipótesis, los investigadores consideran que podría tratarse de un robo planificado, ya que los delincuentes habrían tenido conocimiento previo sobre la existencia del dinero. En ese marco, se realizan averiguaciones en el entorno cercano de la víctima, especialmente entre personas que podrían haber sabido del lugar donde se encontraba el efectivo.