Netanyahu advirtió a Irán que Israel responderá con “mucha más fuerza” si recibe un ataque

El primer ministro israelí aseguró que su país está preparado para cualquier escenario y lanzó un mensaje directo a Teherán en medio de la nueva escalada en Medio Oriente.

Hoy 08:17

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que cualquier ataque de Irán contra territorio israelí tendrá una respuesta “mucho más poderosa” que en episodios anteriores. El mensaje fue realizado durante la Conferencia del Néguev, celebrada ayer en la ciudad de Dimona, en el sur del país.

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“Les digo a los líderes de Irán: no cuenten con que habrá silencio si nos atacan. No cuenten con que habrá una repetición, que ya fue bastante poderosa. Será una reedición diferente, mucho más poderosa”, sostuvo Netanyahu.

El mandatario israelí remarcó que Israel está preparado para “cualquier escenario” y afirmó que quedaron atrás “los días en que alguien nos hiere y no les devolvemos el golpe con creces”.

En esa línea, apuntó contra lo que denominó el “Eje del Mal” en Irán y aseguró que su gobierno continuará respondiendo con fuerza ante cualquier agresión.

La advertencia se produjo en medio de una nueva escalada en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos reanudara ataques contra objetivos militares en distintas zonas de Irán y Teherán respondiera con acciones contra posiciones estadounidenses y aliados regionales.

Según medios internacionales, las operaciones estadounidenses alcanzaron objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el argumento de reducir la capacidad iraní de atacar el transporte marítimo comercial.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra la base naval estadounidense de Jufair, en Bahréin, sede de fuerzas navales del Comando Central de Estados Unidos y de la Quinta Flota, además de posiciones estadounidenses en Jordania.

El cruce de advertencias ocurre pese al memorándum de entendimiento de paz firmado a mediados de junio entre Estados Unidos e Irán, que contemplaba el inicio de negociaciones en un plazo de 60 días para avanzar hacia un acuerdo final.

En ese contexto, Netanyahu buscó dejar en claro que Israel no se mantendrá al margen ante una eventual ofensiva iraní y que responderá de manera contundente si su territorio vuelve a ser atacado.