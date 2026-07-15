Mia Khalifa hizo un video con otro comentario contra la Selección Argentina

La exactriz del cine para adultos volvió a cuestionar al equipo de Lionel Messi.

Hoy 08:37

Horas previas al partido que la Selección argentina disputará contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la exestrella del cine para adultos, Mia Khalifa, cargó en contra del equipo de Lionel Messi.

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La influencer compartió un video en su cuenta de X para manifestar su oposición al conjunto local y generó una revolución en las redes. La mayoría de las respuestas fueron negativas.

Khalifa difundió un clip en el que quiso dejar en claro que le daba lo mismo tener una u otra camiseta con respecto a uno de los equipos que va a jugar la final.

Por eso, la exfigura del mundo de los videos triple X lucía la camiseta de España, pero debajo usaba una remera que decía en inglés “amo a París”, en referencia a Francia.

El video, además, estuvo acompañado por una frase que cayó muy mal entre muchos usuarios: “Sepan que estoy preparada para ir en contra de Argentina sin importar qué pasa hoy”, escribió, antes del encuentro que finalmente ganaron los de Lamine Yamal.

Luego, Khalifa también compartió un comentario de una usuaria que la alentó por su postura: “Una verdadera hater. Amo”.

Uno de los primeros mensajes en su contra en multiplicarse tuvo que ver con la superstición deportiva de los argentinos. “Anulo mufa” fue la frase que se repitió en varias cuentas, ya que La Scaloneta todavía no jugó contra Inglaterra.

Además, hubo una gran cantidad de comentarios en contra de Mia Khalifa: “Si digo lo que pienso, me suspenden”, “¿Qué te pasa? ¿Qué tenés contra nosotros?”, “Solo sabé que estás en el lado equivocado”, “A nadie le importa tu opinión” y “Hicimos famosas a las personas equivocadas”, fueron algunos de los mensajes.

La influencer ya se había manifestado contra la Selección tras el partido en el que Argentina le ganó a Egipto por 3 a 2. Su mensaje contra Lionel Messi se viralizó y generó fuerte repercusión por las respuestas de los usuarios.

“Ahora sí que soy una egipcia más”, publicó en su perfil de X al finalizar ese encuentro, en medio de reclamos en redes por un supuesto penal en el tercer gol argentino, algo que no ocurrió.

Tras ese tuit, se generó una gran cantidad de respuestas —muchas de ellas muy agresivas— en su contra, en su mayoría de cuentas argentinas.

En algunos casos, las réplicas incluyeron memes de Lionel Messi como faraón con las pirámides pintadas con los colores de Argentina, o la imagen del capitán caracterizado como egipcio. También se viralizó el clásico meme de la serie Okupas: “Andá máquina nomás, nadie te detiene”.