Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
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Jueves 16 de julio:
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puestito de San Antonio (dpto. Capital), Sacha Pozo, Jumi Pozo, San Gil, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, San Pedro, La Victoria y La Aurora (dpto. Banda)
de 13:00 a 16:00 hs afectando a Chilca Juliana y Salavina (dpto. Salavina).
Viernes 17 de julio:
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Sacha Pozo, Jumi Pozo, San Gil, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, San Pedro, La Victoria y La Aurora (dpto. Banda)
de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de San Pedro de Guasayan y su zona rural aledaña (La Gama, San José, TGN).