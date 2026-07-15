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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 17º
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El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 15 de julio de 2026: la temperatura volverá a subir y alcanzará los 24°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia y con una temperatura que irá en ascenso durante la tarde. El buen tiempo continuará en los próximos días.

Hoy 01:36

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 15 de julio una jornada agradable en Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 24°C de máxima.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada. El día comenzará con una temperatura cercana a los 13°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 24°C, ofreciendo condiciones ideales para realizar actividades al aire libre.

En cuanto al cielo, permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día. El viento soplará del sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que por la noche rotará al sudoeste y disminuirá su intensidad.

El buen tiempo continuará en la provincia durante los próximos días. Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 15°C y una máxima de 26°C, manteniendo las condiciones estables y sin lluvias a la vista.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero
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